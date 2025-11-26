Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararına yönelik araştırmalar giderek artıyor. Yılın sekizinci toplantısında politika faizini indirme yönünde adım atan Para Politikası Kurulu, bu kez dokuzuncu toplantı için hazırlıklarını tamamlıyor. Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği kritik tarih yaklaşırken, piyasalar TCMB'den gelecek olası yeni sinyallere odaklanmış durumda. İşte ayrıntılar...
TCMB’nin yılın dokuzuncu faiz kararına ilişkin beklentiler ekonomi gündemini hareketlendirdi. Ekim ayında gelen indirim sonrası kasım toplantısına yönelik senaryolar hız kazanırken, finans dünyası Para Politikası Kurulu’nun atacağı adımları yakından izliyor. Takvimdeki toplantı gününün kesinleşmesiyle gözler bir kez daha Merkez Bankası’nın açıklayacağı politikaya çevrildi. İşte merak edilenler...
TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.