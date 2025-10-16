Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı, ekim ayında da yakından takip ediliyor. TCMB, bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını ekim ayı sonunda gerçekleştirecek ve piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati