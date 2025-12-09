Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı tarihi: Merkez Bankası ne zaman açıklanacak? 2025 Merkez Bankası toplantı takvimi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın dokuzuncu faiz toplantısı yaklaşırken, ekonomi gündemi yeniden hareketlendi. Ekim ayındaki indirim kararının ardından Para Politikası Kurulu'nun bu ay nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Piyasalar kritik güne odaklanırken, yatırımcılar ve ekonomistler toplantıdan çıkacak mesajların para politikasının yönünü belirleyeceğini ifade ediyor. İşte son gelişmeler…

        Giriş: 09.12.2025 - 19:47 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:47
        TCMB’nin merakla beklenen faiz kararı için geri sayım sürüyor. Bir önceki toplantıda politika faizinde indirime giden Merkez Bankası’nın bu kez nasıl bir strateji izleyeceği, finans çevrelerinde en çok konuşulan başlık haline geldi. Takvimin netleşmesiyle birlikte gözler yeniden Para Politikası Kurulu’nun açıklamalarına çevrilirken, olası senaryolar piyasaların seyrini şimdiden şekillendirmeye başladı. İşte detaylar…

        AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

        Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

        Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        2025 yılı toplantı tarihleri

        11 Aralık 2025

        2026 yılının ilk toplantıları ise:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

