TCMB’nin merakla beklenen faiz kararı için geri sayım sürüyor. Bir önceki toplantıda politika faizinde indirime giden Merkez Bankası’nın bu kez nasıl bir strateji izleyeceği, finans çevrelerinde en çok konuşulan başlık haline geldi. Takvimin netleşmesiyle birlikte gözler yeniden Para Politikası Kurulu’nun açıklamalarına çevrilirken, olası senaryolar piyasaların seyrini şimdiden şekillendirmeye başladı. İşte detaylar…