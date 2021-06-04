Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışları düşük seyrederken, üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam ederek maliyet baskıları etkisini sürdürdü.

Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,89 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 16,59'a gerilediğini açıklamasının ardından TCMB'nin Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, mayısta yıllık enflasyon enerji ve temel mal gruplarında gerilerken, gıda grubunda yatay seyretti, hizmet grubunda ise yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonuna mayısta bir önceki aya göre hizmet grubunun katkısı 0,09 puan arttı. Bu katkı temel mallar grubunda 0,52, enerjide 0,05, alkol-tütün-altında 0,04 ve gıdada 0,03 azaldı.

Enerji fiyatları, Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere ek olarak eşel mobil sisteminin uyarlanması ve tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla yükseldi ancak yüksek baz nedeniyle grup yıllık enflasyonu geriledi.

Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışları düşük seyretti. Bu kapsamda, döviz kuru gelişmelerine karşın giyim sektörü başta olmak üzere temel mal enflasyonu ılımlı bir seyir gösterdi.

Hizmet grubu enflasyonunun seyrinde kapasite kısıtlarına bağlı olarak yüksek fiyat artışı sergileyen ulaştırma hizmetleri etkili oldu. Bu dönemde emtia fiyatlarındaki yükseliş genele yayılarak hızlandı. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ile bazı ürünlerde süregelen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etti ve maliyet baskıları etkisini sürdürdü.

Bu gelişmelerle, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimleri bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korudu.

'ULAŞTIRMA HİZMETLERİNDE BELİRGİN YÜKSELDİ'

Hizmet fiyatları mayısta yüzde 1,18 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 0,50 puan artarak yüzde 13,62'ye çıktı. Yıllık enflasyon, ulaştırma hizmetleri grubunda belirgin bir oranda yükselirken, lokanta-otel, haberleşme ve kirada daha sınırlı bir artış gösterdi, diğer hizmetlerde ise bir miktar geriledi.

Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki yükselişte, salgın sebebiyle getirilen kapasite kısıtlamalarına bağlı olarak şehirlerarası otobüs ücretlerindeki aylık yüzde 29,46 artış belirleyici oldu.

Lokanta-otel grubu fiyat artışını yemek hizmetleri kalemi sürükledi. Kapanmanın da etkisiyle aylık fiyat artışı yüzde 0,95 ile daha sınırlı gerçekleşti. Buna karşın, geçen yılın aynı ayındaki düşük baz nedeniyle grup yıllık enflasyonu yükselişini sürdürdü. Haberleşme hizmetleri fiyatlarındaki aylık artışta ise internet ücretleri etkili oldu.

Temel mal yıllık enflasyonu mayıs ayında 2,29 puan azalarak yüzde 20,84 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon, giyim ve ayakkabı grubunda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda geriledi. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında bir süredir devam eden yüksek artış eğilimi, salgın kaynaklı kısıtlamalarla önemli ölçüde yavaşladı ve grup yıllık enflasyonu 5,40 puan azalarak yüzde 5,56'ya geriledi.

Dayanıklı mal fiyatları bu dönemde aylık yüzde 0,91'le artışını sürdürürken, otomobil ve mobilya gruplarında döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkileri izlendi. Öte yandan elektrikli ve elektriksiz aletlerde gözlenen aylık yüzde 0,35'lik fiyat düşüşü grup enflasyonunu sınırladı.

Diğer temel mallar grubunda da fiyatlar mayısta aylık yüzde 0,21'le sınırlı bir artış gösterirken grup yıllık enflasyonu yataya yakın seyrederek yüzde 18,59 oldu.

Enerji fiyatları mayısta yüzde 1,50 arttı. Bu dönemde Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere ek olarak eşel mobil sisteminde yapılan uyarlamalar ve tavan fiyat uygulamasından çıkılmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları yüzde 3,84 yükseldi.

Mayıs ayındaki ÖTV artışına rağmen, eşel mobil uygulaması halihazırda önemli bir enflasyonist etkiyi bertaraf etti. Doğalgaz ve katı yakıt fiyatları ise sırasıyla yüzde 1,33 ve 0,93 artarak grup içerisinde öne çıkan diğer unsurlar oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşın, enerji grubu yıllık enflasyonu mayısta baz etkisiyle 0,73 puan düşerek yüzde 17,71'e geriledi.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları mayısta yüzde 0,29 artarken, grup yıllık enflasyonu yüzde 17,04 ile yataya yakın seyretti. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıda grubunda 0,06 puan azalışla yüzde 14,61'e geriledi, işlenmiş gıda grubunda ise 0,13 puan artışla yüzde 19,49'a yükseldi.

İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler, sebze grubu kaynaklı olarak taze meyve-sebze fiyatlarında artışa işaret etti. Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürdü.

Öte yandan, işlenmiş gıda fiyatları mayısta aylık yüzde 0,87 artarken, bu gelişmede ekmek ve tahıllar ile alkolsüz içecekler kalemlerindeki yükselişler öne çıktı. Böylelikle, taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 18,61 seviyesine yükseldi.

'GÜÇLENEREK DEVAM ETTİ'

Yurt içi üretici fiyatları mayısta yüzde 3,92 ile kayda değer oranda yükselirken, yıllık enflasyon 3,16 puan artarak yüzde 38,33'e ulaştı. Üretici fiyatlarındaki bu yükselişte, döviz kuru gelişmeleri, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artışlar ve arz kısıtları belirleyici oldu. Bu gelişmelerle, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi yükselişini sürdürdü.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon ara malı ve enerji gruplarında belirgin şekilde yükseldi. Mayıs ayında ara mallarında yüzde 5,20 ile oldukça belirgin bir fiyat artışı gözlendi. Bu gelişmede demir-çelik ve ferro alaşımlar, tekstil iplik-elyafları, plastik ürünler, kâğıt ürünleri ve profiller öne çıkarken, artışların grup geneline yayıldığı izlendi.

Enerji grubu fiyatlarındaki artışta rafine edilmiş petrol ürünleri ve elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı öne çıktı.

Sermaye malı grubunda metal yapı ürünleri ve diğer genel amaçlı makinelerdeki artışlar dikkati çekti. Dayanıklı tüketim malları fiyatlarındaki artışta mobilya, ev aletleri ve mücevherat belirleyici olurken, dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yükselişte et ürünleri, diğer tekstil ürünleri ve katı-sıvı yağlar öne çıktı. Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi
PARATCMB'den piyasaya 62 milyar TL
Morgan Stanley'den faiz değerlendirmesi
PARA'Merkez'in faiz indirimi için alanı var'
Denizbank'a 410 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
PARAYuanlı ilk banka sendikasyon kredisi
BDDK, sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik yayımladı
PARABDDK'dan banka ve müşteri sırrı düzenlemesi
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
PARAPiyasalarda gözler ABD istihdam verisinde
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARABankaların döviz mevduatı arttı
Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu
PARAMerkez'in toplam rezervleri arttı
Bankacılık sektörünün aktifleri 6,5 trilyon lirayı aştı
PARABankacılık sektörünün net kârı açıklandı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 850 milyar oldu
PARATüketici kredileri arttı
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira
PARAMerkez'den yeri repo ihalesi