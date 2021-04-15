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Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanıyor. Piyasa ağırlıklı olarak yüzde 19'luk politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
HABERTURK.COM

Bugün piyasaların gözü saat 14.00'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararında olacak. Son olarak geçen ay Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artırımla yüzde 19'a çekmişti.

Bu kararın ardından Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Bunun yanında Ertan Aydın ve Elif Haykır Hobikoğlu da PPK'ya yeni üyeler olarak seçildi.

Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanacak PPK'dan bugün faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomistten 19'u faizin sabit bırakılacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

KARAR METNİ ÖNEMLİ

Morgan Stanley ise bugünkü PPK toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada faiz indiriminin son derece düşük bir olasılık olduğunu ancak faiz indirimi gelmesi durumunda doların 10 lirayı test edebileceğini bildirdi.

Eğer faizler beklendiği gibi sabit bırakılırsa odak noktası karar metnindeki ifadeler olacak. PPK metninde faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde sabit bırakılacağı ve/veya gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı söylemlerinin ağırlık kazanıp kazanmadığına bakılacak.

İNDİRİM BEKLENTİSİ ÖNE ÇEKİLDİ

Merkez Bankası yönetimindeki değişikliğin ardından PPK'nın beklenenden daha erken bir faiz indirimine gidebileceğini söyleyenlerin sayısında artış yaşandı. Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5'i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters'ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2022'ye kalabileceği öngörülüyordu.

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