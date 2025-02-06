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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

        Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 585 milyon dolar azaldı

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:03
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        Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 585 milyon dolar azalarak, 165 milyar 975 milyon dolar oldu.

        Brüt döviz rezervleri 2 milyar 17 milyon dolarlık azalışla 99 milyar 328 milyon dolardan 97 milyar 311 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 31 Ocak haftasında 432 milyon dolar artarak 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara yükseldi.

        TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        01.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        27.12.2024 64.319 90.738 155.057
        17.01.2025 66.511 96.791 163.303
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        31.01.2025 68.664 97.311 165.975
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