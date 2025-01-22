YABANCI UZMANLAR TCMB'NİN FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin aralık ayında politika faizini 250 baz puan düşürdüğünü anımsatarak, Bankanın, faiz indirim sürecine başlanmasıyla finansal piyasaların TL hikayesine olan ilgisini sürdürme ihtiyacı arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

Bir taraftan faiz oranlarında daha fazla indirim yapılmasının muhtemel göründüğünü ifade eden Drimal, TCMB yetkililerinin TL'nin nominal olarak zayıflatılması yoluyla reel olarak değer kazanması politikasını sürdürmekte kararlı göründüğünü kaydetti.

Drimal, "Yüzde 44,38 ile sürpriz şekilde düşük gelen enflasyon, ikinci bir faiz indirimi için kapı açtı." görüşünü aktardı.

TCMB'nin ocak ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşüreceği öngörüsünde bulunan Drimal, ancak bu hamlenin "TL'de sert düşüş" gibi istenmeyen piyasa tepkisinin önüne geçmek için politika metninde muhtemelen temkinli açıklama yapılabileceğini belirtti.

Drimal, "TCMB'nin özellikle önümüzdeki dönemde enflasyon rakamlarını ve asgari ücret ayarlamasının etkilerini yakından takip edeceğini vurgulamasını bekliyoruz." dedi.

Asgari ücretteki yüzde 30'luk artışın ocak ayı için muhtemelen güçlü enflasyona neden olabileceğini söyleyen Drimal, TÜFE'nin aylık yüzde 4,4 ve yıllık yüzde 41,3 artabileceği öngörüsünde bulundu.