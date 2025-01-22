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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne zaman? TCMB 2025 Ocak faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısı ayın kaçında, beklenti ne yönde?

        Merkez Bankası Ocak faiz kararı bekleniyor: Ekonomistler faiz kararı için ne diyor?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Toplantıya kısa bir süre kala, AA Finans tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları ve yabancı uzmanların görüşleri paylaşıldı. İşte, TCMB Ocak faiz kararı için toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:20
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için bekleyiş sürüyor. TCMB, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan toplantıda politika faizinde indirime gitmişti. Bu süreçte, AA Finans tarafından düzenlenen PPK Beklenti Anketi, ekonomistlerin tahminlerini ortaya koyarken, yabancı uzmanlardan da görüşler geldi. Peki, TCMB Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        YILIN İLK TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.

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        TCMB FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

        AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

        Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

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        TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?

        PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.

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        YABANCI UZMANLAR TCMB'NİN FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR

        Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin aralık ayında politika faizini 250 baz puan düşürdüğünü anımsatarak, Bankanın, faiz indirim sürecine başlanmasıyla finansal piyasaların TL hikayesine olan ilgisini sürdürme ihtiyacı arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

        Bir taraftan faiz oranlarında daha fazla indirim yapılmasının muhtemel göründüğünü ifade eden Drimal, TCMB yetkililerinin TL'nin nominal olarak zayıflatılması yoluyla reel olarak değer kazanması politikasını sürdürmekte kararlı göründüğünü kaydetti.

        Drimal, "Yüzde 44,38 ile sürpriz şekilde düşük gelen enflasyon, ikinci bir faiz indirimi için kapı açtı." görüşünü aktardı.

        TCMB'nin ocak ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşüreceği öngörüsünde bulunan Drimal, ancak bu hamlenin "TL'de sert düşüş" gibi istenmeyen piyasa tepkisinin önüne geçmek için politika metninde muhtemelen temkinli açıklama yapılabileceğini belirtti.

        Drimal, "TCMB'nin özellikle önümüzdeki dönemde enflasyon rakamlarını ve asgari ücret ayarlamasının etkilerini yakından takip edeceğini vurgulamasını bekliyoruz." dedi.

        Asgari ücretteki yüzde 30'luk artışın ocak ayı için muhtemelen güçlü enflasyona neden olabileceğini söyleyen Drimal, TÜFE'nin aylık yüzde 4,4 ve yıllık yüzde 41,3 artabileceği öngörüsünde bulundu.

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