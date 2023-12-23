Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.557,56 %-2,67
        DOLAR 29,2410 %0,35
        EURO 32,2169 %0,26
        ALTIN 1.928,59 %0,67
        FAİZ 37,39 %0,43
        GÜMÜŞ GRAM 22,70 %-0,74
        BITCOIN 43.585,00 %-0,37
        GBP/TRY 37,1523 %0,20
        EUR/USD 1,1013 %0,09
        BRENT 79,07 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 3.153,24 %0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 05:19 Güncelleme: 23.12.2023 - 05:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Prof. Dr. Fatma Özkul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atandı.

        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayımlandı.

        AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Fatma Özkul yeni PPK üyesi olarak atanırken, TCMB, Özkul'un öz geçmişini internet sitesinde paylaştı.

        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
        Fotoğraf: X
        Fotoğraf: X

        PROF. DR. FATMA ÖZKUL KİMDİR?

        Prof. Dr. Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. Özkul, 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı.

        REKLAM

        2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Özkul, akademisyenliğinin yanı sıra; meslek yüksekokulu müdür yardımcılığı, sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcılığı ve lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.

        Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Özkul’un, muhasebe ve denetim alanlarında çok sayıda akademik yayını bulunuyor.

        Özkul ayrıca, "İşletmelerde Hile Riski Yönetimi", "Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları" kitaplarının yanı sıra, 2023 yılında "yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülü"ne layık görülen "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabını yazdı.

        Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Özkul, halen Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi görevini de sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Fatma Özkul
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
        Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        BMGK'den Gazze kararı
        BMGK'den Gazze kararı
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!