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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 760 milyon dolar artışla 78 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 15 Kasım'da 78 milyar 53 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 185 milyon dolar artışla 25 milyar 392 milyon dolardan 26 milyar 577 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 945 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolardan 105 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 02.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.2019 24.893 79.217 104.110 16.08.2019 25.266 77.423 102.689 23.08.2019 24.708 76.826 101.534 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 06.09.2019 25.567 76.285 101.852 13.09.2019 24.952 75.923 100.875 20.09.2019 25.855 77.184 103.039 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 04.10.2019 25.990 79.841 105.831 11.04.2019 25.809 78.396 104.205 18.10.2019 26.409 78.085 104.494 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 01.11.2019 27.003 78.274 105.277 08.11.2019 26.606 75.430 102.036 15.11.2019 25.392 78.053 103.445 22.11.2019 26.577 78.813 105.390