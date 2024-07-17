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        Haberler Bilgi Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın 6'ncı faiz kararını vermek için bir araya gelecek. Haziran ayında sabit kalan faiz kararının ardından Temmuz ayı için verilecek karar merakla bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:33
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        Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine odaklandı. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın altıncı faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Haziran ayında faiz oranlarının sabit kalmasının ardından Temmuz ayı için alınacak karar büyük bir merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

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        MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Temmuz 2024'te toplanacak. Faiz kararının ise aynı gün 23 Temmuz'da 14:00'da açıklanması bekleniyor.

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        HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        TCMB geçtiğimiz Haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 50'de tuttu. Faiz oranları hakkında yapılan açıklamada Karahan faizin yüzde 50'de sabit kalacağının altını çizdi.

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