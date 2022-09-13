Merkür retrosu başladı | Eski aşklar yeniden gündeme geliyor

Normalde, bir sene içinde iki veya üç kere olan Merkür gerilemesi yani Merkür retrosu, 2022'de 4 kez yaşanacak.
10 Eylül'de başlayan retro, 2 Ekim'e kadar sürecek. Her retroda olduğu gibi bu retronun da olumlu ve olumsuz tarafları bütün burçları etkileyecek. İşte, 2022 Merkür retrosu, genel ve burçlara etkileri...
RETRONUN İLK TEMASI İLİŞKİLER
10 Eylül'de başlayan Merkür'ün geri hareketi, 2 Ekim'e kadar devam edecek. Bu sırada dünyayı ilginç bir enerji saracak.
Bu dönemde özellikle ilişkilerimizi sorgulayacağız; "gerçekten seviyor muyum, bunlar bir rüya mı?" diye sorarken bulacağız kendimizi.
Öte yandan karmik bir hesaplaşma olacak. Geçmişte üzülen kişiler, bu dönemde bir özür mesajıyla tekrar eski konulara dönecek. Ancak; her retroda olduğu gibi bu dönemde dönen eski sevgililerin hayatımızda kalıcılığı çok yüksek olmayacak.
HAYAL KIRIKLIKLARIYLA GERÇEKLERİ ANLAMA VAKTİ
Retro, bize görmek istemediklerimizi gösterecek. "Bana bunu yapmaz" düşüncesine dayanan her türlü ilişkinin gerçek yüzü ortaya çıkacak.
Tek taraflı yürüyen tüm ilişkiler sonlanacak. Bu retro bize gösterecek ki olmayacak hayaller kurmak, boş yere çabalamak sadece vakit kaybıdır!
İLETİŞİMDE SORUNLAR OLABİLİR
Merkür, iletişim gezegenidir ve geriye doğru başlayan bu hareketiyle beraber iletişimde sorun yaşayabilirsiniz.
Bu dönemde kendinizi iyi ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılmalar ile uğraşabilirsiniz. Bu sebeple, üç kere düşünüp, bir kere konuşmak daha iyi olacaktır.
RETRO ZAMANI BÜYÜK KARARLAR VERMEYİN
Retroda gelen, retroda gider! Bu dönem hayatta büyük kararlar vermek için uygun değildir. İlişkiye başlama, imza atma ve ortaklıklar için 2 Ekim sonrası daha uygun.
ELEKTRONİK ALETLER CANINIZI SIKABİLİR
Retro sadece bizi değil, eşyaları da etkileyecek. Bu dönemde, tuhaf bir şekilde elektronik cihazlarınız bozulabilir veya kontrolden çıkabilir. Ayrıca, elektronik cihaz almak için de uygun bir zaman değil.
ANİ ALINAN KARARLAR SİZİ ÜZEBİLİR
Retrolarda karar almak, daha sonra pişmanlık hissini getirir. Bu süreçte hayatınızda olan gelişmelerin kalıcı olmama ihtimali yüksek. Bu yüzden hızlı kararlar alıp, geçici durumları büyütmemeniz en doğrusu.
MERKÜR RETROSUNDAN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR
Retrolardan tüm burçlar etkilense de bazı burçlar, diğerlerine göre daha fazla etki alacak.
Yengeç
Terazi
Oğlak
Koç
Başak
Güneş ve yükselen burç dışında, doğum haritasında Merkür'ü Yengeç, Terazi, Oğlak, Koç ve Başak olanlar da etkiyi hissedecek.
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