11 Kasım Merkür Tutulması saat kaçta? Merkür retrosu nedir? soruları astronomi meraklıları tarafından merak konusu oldu. Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı. Astronomi meraklıları bugün gerçekleşecek Merkür Tutulmasına canlı olarak tanıklık etmek istiyor. TÜBİTAK, Merkür Tutulmasını resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlayacak. İşte 11 Kasım Merkür Tutulması canlı yayını...

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Merkür tutulması, bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşmektedir. Tarihsel olarak 2003, 2006, 2016 tarihlerinde gerçekleşen ve 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek olan Merkür tutulması, Güneş'in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek.

Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş diskinin 1/194’ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

MERKÜR TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Türkiye'de öğleden sonra başlayacak ve kısmen gözlemlenebilecek Merkür tutulması, saat 15:30'dan itibaren izlenebilecek. Merkür Tutulmasını TÜBİTAK resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlayacak.

MERKÜR TUTULMASI CANLI YAYIN İZLE

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçeceği 11 Kasım'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan gerçekleştirilecek gözlem YouTube'dan canlı yayınlanacak.

MERKÜR RETROSU NE DEMEK?

Bir gezegenin geri harekette (Retro) olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz. Sonuç olarak da bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.

Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir. En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir.

Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir. Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Gerileme dönemini bir çok okuyucumuz araştırmaktadır.