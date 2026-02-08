Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattında çalışmalar sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattında çalışmalar sürüyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla 361 kilometre olan mevcut yolun 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, "6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" dedi

        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 15:48 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:48
        Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattında çalışmalar sürüyor
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, “312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız.” dedi.

        Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km’ye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

        Bakan Uraloğlu ayrıca, bu hatla birlikte Gaziantep’in sanayi üretiminin Mersin Limanı üzerinden çok daha hızlı şekilde dünya pazarlarına ulaşacağını kaydetti.

        2028 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

        Hat kapsamında 13 tünel, 32 köprü ile toplam 6 bin 396 metre uzunluğunda 11 viyadük inşa ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale–Mamure arasındaki 17 kilometrelik kesimi ise tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

