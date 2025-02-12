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        Haberler Gündem Mersin'de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli sahte kimlik ve pasaportla yakalandı - Güncel haberler

        157 ayrı dolandırıcılık suçu! Sahte kimlik ve pasaportla yakalandı

        Sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve 157 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şüpheli Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:59
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        157 ayrı dolandırıcılık! Sahte kimlik ve pasaportla yakalandı
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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcuların kontrolü sırasında bir şüphelinin sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

        Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda şüpheli M.B'nin 157 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan M.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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