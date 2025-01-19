Mersin'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 19.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 19.01.2025 - 00:19
M.S.Ö'nün (18) kullandığı motosiklet, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü M.S.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki E.Y. ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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