Mersin'de drift atan sürücü 61 bin TL ceza kesildi

Mersin'de otomobiliyle drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sürücüye 61 bin 164 TL para cezası kesildi, otomobil trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 20 Aralık’ta gece saatlerinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespitine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında drift atan aracın, otomobil olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne 61 bin 164 lira ceza kesildi. Abart egzozun da takılı olduğu belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

Öte yandan drift anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde drift atan otomobilin daha sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.