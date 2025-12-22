Habertürk
        Haberler Gündem Mersin'de drift atan sürücü 61 bin TL ceza kesildi

        Mersin'de drift atan sürücü 61 bin TL ceza kesildi

        Mersin'in Mut ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan drift nedeniyle aracın sürücüsüne 61 bin 164 TL ceza kesildi; ayrıca abart egzozlu otomobil trafikten men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:43
        Dirift atan sürücüye ceza yağdı
        Mersin'de otomobiliyle drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sürücüye 61 bin 164 TL para cezası kesildi, otomobil trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 20 Aralık’ta gece saatlerinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespitine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında drift atan aracın, otomobil olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne 61 bin 164 lira ceza kesildi. Abart egzozun da takılı olduğu belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

        Öte yandan drift anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde drift atan otomobilin daha sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

        #mersin dirift
        #Mut
        #haberler
