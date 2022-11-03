Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

Mersin'de 8. kez düzenlenecek Narenciye Festivali kapsamında portakal, limon ve greyfurtlar, kadınların çalışmasıyla balina, aslan, helikopter gibi figürlere dönüştürülüyor

ABONE OL
AA
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    Bu sene 11-13 Kasım'da yapılacak 8. Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor.
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    AA'nın haberine göre festivalde sergilenecek narenciye figürleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki alanda bir araya gelen kadınların ellerinde şekilleniyor.
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    Kadınlar, tanıtım için ayrılan 100 tonluk portakal, limon ve greyfurtu özenle birleştirerek helikopter, deniz feneri, motosiklet, balina, ahtapot, ejderha, maymun, aslan ve ayı gibi ilginç figürler oluşturuyor.
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    "ŞU ANDA 30 FİGÜRÜMÜZ VAR"

    Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, kentin önemli narenciye üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    Narenciyeden yapılan figürlerin, festivalin simgesi haline geldiğini aktaran Özdemir, "Festivali yapmaya başladığımızda 5 figürle yola çıkmıştık, şu anda 30 farklı figürümüz var. Türkiye'nin her yerinde festival yapılıyor, ancak bizimkinin farklılığı meyvenin kendisinin süsleme aracı olarak kullanılması" dedi.
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    Özdemir, figürlerin yapımında 100 ton narenciye kullanıldığını belirtti.
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    Festivalin 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendiğini aktaran Özdemir, herkesi etkinliğe davet etti. Ahtapot figüründe çalışan Binnur Erkek de eğlenceli bir iş yaparak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

     
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    Ayşe Baş ise narenciye ürünlerini nakış nakış işlediklerini, hazırlıkların güzel geçtiğini aktardı. Dinozor figürünün yapımında görev alan Selda Yörük de kentin tanıtımına katkı sunduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

     

     
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

    Kentte bu yıl 8. kez düzenlenecek Narenciye Festivali, 11 Kasım'daki kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festivalde çeşitli etkinliklerin yanı sıra narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile de düzenlenecek.
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor
  • Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.