        Mersin'de hortum seralara zarar verdi | Son dakika haberleri

        Mersin'de hortum seralara zarar verdi

        Mersin Bozyazı'da meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen bazı seralar zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 03:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 03:01
        Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.

        AA'nın haberine göre; hortum nedeniyle Çopurlu Mahallesi'nde 6, Çubukkoyağı Mahallesi'nde ise 5 sera ile buralarda yetiştirilen muz, patlıcan ve biberler zarar gördü.

        Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.

