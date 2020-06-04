İHA

Mersin’de 4 gün önce kaybolduktan sonra, Antalya’nın Alanya ilçesinde bir uçurumda ölü bulundu.

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası yolundan dün akşam saatlerinde geçenler uçurumda bir erkek cansız bedeni olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, cansız bedenin av tüfeği ile vurulduğunu belirledi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde cansız bedenin, Mersin'in Anamur ilçesinde geçen pazar günü ortadan kaybolan toptancı halinde çalışan Mehmet Ünlü'ye (31) ait olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi sonrası Ünlü'nün cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Anamur'a götürüldü. Cinayet ihtimalini değerlendiren jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.