Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Mersin Çamlıyayla'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 00:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde A.B. (73) yönetimindeki otomobil, Sarıkavak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; otomobilde yolcu olarak bulunan A.B'nin (77) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü A.B, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        #Çamlıyayla
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'