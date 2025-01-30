Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mersin'de sahte dolar operasyonu! | Son dakika haberleri

        Mersin'de sahte dolar operasyonu!

        Mersin'de ihbar üzerine düzenlenen bir operasyonda 21'i 100, 1 tanesi 50 dolar olan sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sahte dolar operasyonu!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 21'i 100, 1 tanesi 50 dolar olan sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        İHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus ilçesinde bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisi alındı.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip operasyon yaptı. Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 adet 100, 1 adet de 50'lik sahte dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?