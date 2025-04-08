Mersin'de TIR ile panelvan çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Mersin Erdemli'de TIR ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 08.04.2025 - 01:48 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:48
Erdemli ilçesinde A.B. yönetimindeki TIR, Limonlu Mahallesi'nde H.Y. idaresindeki panelvan ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, panelvanda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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