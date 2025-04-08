Mersin'de TIR ile panelvan çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Erdemli ilçesinde A.B. yönetimindeki TIR, Limonlu Mahallesi'nde H.Y. idaresindeki panelvan ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada, panelvanda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.