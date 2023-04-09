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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'deki çifte cinayetin zanlısı özel sığınakta saklanıyormuş
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Mersin'deki çifte cinayetin zanlısı 6 ay sonra Şanlıurfa'da özel sığınakta yakalandı

Mersin'de, 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı, memleketi Şanlıurfa'da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı

Mersin'deki çifte cinayetin zanlısı özel sığınakta saklanıyormuş
İHA

Mersin'deki çifte cinayetin zanlısı 6 ay sonra Şanlıurfa'da sığınakta yakalandı.

Olay, 9 Eylül 2022 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Gazipaşa Mahallesi 1936 sokak üzerinde meydana gelen olayda, kahvehaneden çıktıktan sonra otomobille seyir halinde olan Mustafa Kırgın (58) ile arkadaşı Orhan Yıldız'a tabancayla ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYIN ARDINDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çifte cinayetin ardından saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaydan sonra O.A., A.M. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen O.A., A.M. serbest bırakılırken, E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen A.K. ise olaydan sonra izini kaybettirdi.

MEMLEKETİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Uzun suredir aranan A.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın memleketi olan Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine bağlı Üçüzler kırsal Mahallesi'nde sakladığı bilgisine ulaşıldı.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN YERALTI SIĞINAĞI

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün bölgede yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazı kullanılarak evin bahçesinde şüpheli tarafından saklanmak için özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağı tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler firari şahsı yakalamayı başardı.

YANINDA CEPHANELİK BULUNDU

Şahsın saklandığı ev ve sığınakta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Saldırıda A.K.'nin Mustafa Kırgın'ı öldürmek isterken arkadaşı Orhan Yıldız'ı da kazara öldürdüğü belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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