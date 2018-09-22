Mersin Devlet Opera ve Balesi 2018 – 2019 sanat sezonuna, "Sanattan Yansımalar" etkinliği ile başlıyor.

2 Ekim 2018 Salı saat 20:00'de Kültür Merkezi Opera sahnesinde gerçekleştirilecek gösteride, A.Adam, G.Bizet, J.Brahms, P.I.Çaykovski, G.Donizetti, C. Gounod, E.Kalman, P.Mascagni, J.Offenbach, G.Puccini, G.Rossini, C.Saint-Saens ve G.Verdi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden koro, aryalar ve bale bölümlerinden oluşan bir repertuvar sanatseverlerle buluşuyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro ve bale sanatçılarının eşlik edeceği programın orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın koreografisini Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç yapıyor.

Etkinliğin solistleri ise; Bengi İspir Özdülger (soprano), Işıl Azaz (soprano), Funda Uyanık (soprano), Gülden Vurandemir (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Hakan Bölükbaşı (tenor), Andrei Yevtushenko (bariton), Faik Mansuroğlu (bariton), Hasan Berk (bas) ve Kıvanç Uğraşbul (bas).

Etkinlik, 4 Ekim Perşembe saat 19:00'da ücretsiz olarak Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro'da seyirciyle yeniden buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ