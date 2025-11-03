Habertürk
        Mersin haberleri: Yaşlı adamın bahçesinde trajik ölümü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yaşlı adamın bahçesinde trajik ölümü!

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, 70'li yaşlardaki Mehmet Ali Külah, çevreyi temizlemek için yaktığı ileri sürülen ateşin bahçesine sıçraması sonucu hayatını kaybetti. Yangın söndürüldükten sonra Külah'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:50
        Yaşlı adamın bahçesinde trajik ölümü!
        Mersin'de olay, Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Velibükü mevkiindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, 70'li yaşlardaki Mehmet Ali Külah, bahçesini temizlemek için ot ve çalıları yaktı.

        ALEVLER BAHÇEYE SIÇRADI

        İHA'daki habere göre alevler, bu sırada bahçeye de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ CENAZESİ BULUNDU

        Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden Külah'ın cenazesine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze morga gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
