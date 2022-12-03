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Cam kemik hastası Hilmi'yi tartıştığı grup darbetti; kolu ve bacağı kırıldı

DHA

Cam kemik hastası Hilmi'yi tartıştığı grup darbetti; kolu ve bacağı kırıldı


Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde cam kemik hastası, yüzde 76 engelli Hilmi Aydın'ın (17), sahilde arkadaşlarıyla otururken tartıştığı grubun dönüşte önünü kesip, saldırması sonucu kolu ve bacağı kırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Baba Ayhan Aydın, "Bugün 'Engelliler Günü' ama benim oğlum yatağa mahkum. Üstelik bunu yapan kişi de dışarıda geziyor" dedi. 
Olay, 1 Aralık sabahı meydana geldi. Doğuştan cam kemik hastası Hilmi Aydın, 'Dünya Engelliler Günü' öncesi arkadaşları tarafından evinden alınıp, Erdemli ilçesinde deniz kenarına gün doğumunu izlemeye gitti. Yüzde 76 fiziksel engelli olan Aydın, sahilde otururken 4 kişilik grupla tartışma yaşadı. Daha sonra 2 arkadaşıyla sahilden ayrılan Aydın'ın içinde olduğu aracın önünü kesen grup, saldırdı. Darbedilen Aydın'ın kolu ve bacağı kırıldı. Kavgayı gören mahalleli, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı. Aydın´ı darbettiği iddia edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli ile yanındaki 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Otomobillerinin önünün kesildiğini anlatan Hilmi Aydın, "Otomobilin ön koltuğunda oturuyordum. Engelli olduğumu söylememe rağmen beni ön koltuktan alıp yere fırlattı. Daha sonra kafama yumruk attı. Yere düştükten sonra tekmeledi ve kolumu, bacağımı kırdı. Polis yetişmeseydi belki öldürecekti. Bunu yapan kişi şimdi dışarıda. 'Engelliler Günü'nü kutlayacağıma kolumu, bacağımı kırdılar. Bana bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.
Baba Ayhan Aydın ise "Bugün 'Engelliler Günü' ama benim oğlum yatağa mahkum, cam kemik hastası. Bu halde kolunu bacağını kırdılar. Üstelik bunu yapan kişi de dışarıda geziyor. Bir an önce bu kişinin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz" diye konuştu.
Anne Ayşe Aydın da saldırganların ceza almasını istediğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-12-03 14:53:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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