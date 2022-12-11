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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova derbisinde gülen taraf ÇBK oldu

DHA

Çukurova derbisinde gülen taraf ÇBK oldu


Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)- SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER:Kaan Büyükçil, Samet Biner, Safa Halit Çakır 
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Gamze Takmaz 6, Gökşen Fitik 13, Asya Ülker, Sinem Ataş 16, Chelsea Gray 6, Kuanitra Holingsvorth 10, Elanur Menteş, Dejuana Tenis Bonner 5, Jonqel Orthea Theresa 29, Esra Ural Topuz 2
TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 16, Ayşe Cora 4, Büşra Akgün,  Epiphanny Prince 7, Gizem Başaran Turan 10, Alexis Prince 21 1´İNCİ PERİYOT: 31-12
İLK YARI: 56-39
3´ÜNCÜ PERİYOT: 77-51ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'ncü haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi ile Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Chelsea Gray, Dejuana Tenis Bonner ilk 5'ily başlayan ev sahibi ekip, karşılaşmanın başından sonuna kadar oynadığı üstün oyun ile rakibini 90-61 mağlup etmeyi başardı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-12-11 18:06:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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