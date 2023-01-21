Çukurova Basketbol - Emlak Konut: 67-59

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Altuğ Köserlerli, Yiğit Emre Şimşek, Ali Osman Kanık

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Chelsea Gray 16, Kuanitra Holingsvorth 14, Renera Tiffany Hayes 23, Dejuana Tenis Boner 8, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz,

EMLAK KONUT: Jantel Cherrill Lavender 13, Bahar Çağlar Ökten 8, Nırra Fields 18, Megan Kayla Walker 9, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Arı 6, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 3,

1. PERİYOT: 19-21

DEVRE: 39-36

3. PERİYOT:50-49ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Emlak Konut'u 67 59 mağlup etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-01-21 18:07:32



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