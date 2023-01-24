Köpekleri kovalarken tabancayla vurulan Ramazan öldü; 4 arkadaşı gözaltında 

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde köpekleri kovalamak için sokağa çıkan gruptan Ramazan Teğin (21), ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Teğin´in yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Teğin ve 4 arkadaşı evde otururken sokaktan köpek sesleri geldi. Arkadaş grubu, köpekleri kovalamak için dışarı çıktı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ramazan Teğin´in boynuna isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Teğin, hayatını kaybetti.

Polis, Ramazan Teğin´in yanındaki 4 arkadaşını gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-01-24 13:28:15



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