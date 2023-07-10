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        Irmak, yuttuğu madeni paradan 14'üncü günde diyetle kurtuldu

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:06
        Irmak, yuttuğu madeni paradan 14'üncü günde diyetle kurtuldu

        Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde madeni para yutup, midesinde 11 gün taşıyan Irmak Pehlivan (5), 14'üncü günde uygulanan özel bir diyetle paradan kurtuldu.

        Irmak Pehlivan, ailesinin dalgınlıkla ortaya bıraktığı madeni 1 lirayı yuttu. Durumu fark eden ailesi, Irmak'ı hastaneye götürdü. Doktorlar, Irmak'ın parayı doğal yollar ile çıkarmasını beklemesi gerektiğini söyledi. Ancak Irmak, 11 gün boyunca parayı çıkartamadı. İlçedeki özel bir hastanede görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağlar Altınoluk'un muayene ettiği Irmak'a, özel bir diyet uygulandı. Irmak, diyetin 3 gününde madeni parayı bağırsaklarından atmayı başardı. Irmak, daha sonra doktoru ile fotoğraf çektirdi.

        CİSME VE BULUNDUĞU YERE GÖRE DİYET

        Dr. Çağlar Altınoluk, "Aileye panik yapmamaları ve hangi durumlarda hastaneye başvurması gerektiğini söyledik. Bu süreç 11 günü almıştı. Düzenlediğimiz diyet ile birlikte 3 gün içerisinde madeni parayı çıkarmasını sağladık. Vakaya dönük bir diyet uyguladık. Cismin çıkışı için Irmak'ın ishal durumu vardı. Bu cismin dışkının katı hale gelmesiyle çıkabileceğini değerlendirip, buna uygun bir diyet programı düzenledik. Diyetle Irmak'ın dışkısının katılaşmasıyla para da çıktı. Ancak bu her vaka için uygulanmaz. Bunu cismin bulunduğu bölge ve cisim üzerinden uyguladık" diye konuştu.

        Küçük çocukları olan ailelere uyarılarda bulunan baba Ali Pehlivan ise "Küçük çocukları olan ailelerin ortada herhangi bir metal parçası bırakılmamasını rica ediyorum. Bizim başımıza gelen olay ile gördük. Lütfen evinizde bebeğiniz ve küçük yaşta çocuklarınız varsa ortada metal gibi eşyaları bırakmayın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

        2023-07-10 11:05:56

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