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        Mağarada rahatsızlanan ABD'liye ulaşıldı; durumu iyi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:36
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        Mağarada rahatsızlanan ABD'liye ulaşıldı; durumu iyi
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        Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)-MERSİN'de araştırma yaptığı mağarada rahatsızlanıp, ekibinin yardım istediği ABD'li Mark Dicky'e (40), 500 metrede ulaşan doktorlar ilaç tedavisi uyguladı. İyi olduğu belirtilen Dicky'in son durumuna göre, mağarada çalışıp, çalışmayacağı belli olacak.

        Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya, 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan ABD'li Mart Dicky, 1000 metre derinlikte rahatsızlandı. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Dicky'i kurtarmak için bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky'in durumu stabil hale gelince, yardım talebi geri çekildi. Ancak kurtarma ekipleri, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Mağaranın girişinden bölgeye gelen doktorlar, 500 metre derinlikte ilk kampta Dicky'e ulaştı. İlaç tedavisi uygulanan Dicky'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Dicky'in son durumuna göre, mağarada çalışıp, çalışmayacağı belli olacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

        2023-09-04 12:34:59

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