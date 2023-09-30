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        12 yaşındaki çocuğun bileğine, park korkuluğundaki tel saplandı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde, B.C.'nin (12) bileğine parkın korkuluk demirindeki, nşaatlarda kullanılan tel saplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:05
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        12 yaşındaki çocuğun bileğine, park korkuluğundaki tel saplandı
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde, B.C.'nin (12) bileğine parkın korkuluk demirindeki, nşaatlarda kullanılan tel saplandı.

        Tarsus Şelalesi yakınlarındaki park alanında korkuluk demirlerine daha önceden henüz bilinmeyen nedenle takılan ve genelde inşaatlarda kullanılan metal tel B.C.'nin sağ el bilek kısmına saplandı. İhbarla, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, metal teli kesti. Sağlık görevlileri, olay anında kolunu oynatamayan çocuğun bileğine saplanan metal teli çıkarıp, tedavisini yaptı.

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