Hatayspor - Antalyaspor: 3-3

STAT:MERSİN

HAKEMLER: Yiğit Aslan, Samet Çavuş, İlker Takpak

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Kilama, Ghoulam (Dk. 83 Burak Bekaroğlu), Massanga (Dk. 90+4 Görkem Sağlam), Rivas (Dk. 90+4 Hodziç), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Aburjania), Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Strandberg (Dk. 75 Fernandes)

ANTALYASPOR: Helton Leite - Bünyamin Balcı (Dk. 75 Ufuk Akyol), Naldo (Dk 81 Bytyqi), Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Larsson, Van de Streek (Dk. 68 Safuri), Jehezkel, Buksa

GOLLER: Dk. 19 Strandberg, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 71 Kilama (Hatayspor), Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 57 ve 88 Buksa (Pen) (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Volkan Demirel (Teknik direktör) (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Massanga, Cengiz Demir (Hatayspor), Veysel Sarı, Safuri (Antalyaspor)

Süper Lig'in 14´üncü haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

19´uncu dakikada Hataysporlu Lamkel Ze´nin sol çizgiye inip ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Strandberg´in şık volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci dakikada Antalyasporlu Erdoğan Yeşilyurt´un rakip ceza alanı dışından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

57´inci dakikada Bünyamin Balcı´nın ceza sahasına ortasına iyi hareketlenen Buksa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

59´uncu dakikada kornerden gelen topla ceza sahası dışında buluşan Kaluzinski´nin şutunu Erce kornere çeldi.

62´inci dakikada kornerden gelen ortada ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Kerim Alıcı´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

71´inci dakikada Ghoulam´ın sol kanattan yaptığı ortaya altı pas içinde dokunan Kilama topu ağlara gönderdi: 3-2.

85'inci dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Kaluzinski'nin ara pasıylla ceza alanının sağında topla buluşan Buksa, rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından penaltı kararı değişmedi.

88´inci dakikada penaltıda topun başına geçen Buksa bir kez daha eşitliği sağladı: 3-3.

90+6'ncı dakikada Antalyaspor kalecisi Helton Leite sakatlanarak oyun alanını terk etti. Değişiklik hakkı biten Antalyaspor´da kaleye Safuri geçti.

90+9'uncu dakikada ceza sahası dışından Aburjania'nın şutunda yerden seken topu Safuri kurtarmayı başardı.

90+11'inci dakikada Aburjania'nın ceza sahası dışından bir şut daha çıkardı ancak Safuri gole izin vermedi.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-12-01 22:41:08