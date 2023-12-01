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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Lamkel Ze, Strandberg

        Bitexen Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Veysel Sarı, Saric, Erdal Rakip, Jehezkel, Larsson, Van de Streek, Buksa

        Goller: Dk. 19 Strandberg (Hatayspor), Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor)

        Sarı kart: Dk. 39 Massanga (Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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