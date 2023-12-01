Stat:Mersin

Hakemler:Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Lamkel Ze, Strandberg

Bitexen Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Veysel Sarı, Saric, Erdal Rakip, Jehezkel, Larsson, Van de Streek, Buksa

Goller: Dk. 19 Strandberg (Hatayspor), Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 39 Massanga (Hatayspor)

MERSİN

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