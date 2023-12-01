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        Mersin'de Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:36
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        Mersin'de Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Mersin Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, etkinlikte, özel bireylerin yaşadıkları engellere rağmen çok güçlü mesajlar verdiklerini söyledi.

        Engelli bireylerin topluma kazandırılmaları, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanmasında ciddi farkındalık oluşturulduğuna dikkati çeken Durmuş, "Engelli bireylerin yaşamlarını devam ettirirken karşılaşabilecekleri engelleri var. Gücümüzle bunları kaldırmak için çalışıp, gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

        Etkinlik, öğrencilerin çeşitli gösterilerinin ardından sona erdi.

        Programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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