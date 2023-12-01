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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bozyazı'da ziyarete açıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:39
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bozyazı'da ziyarete açıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Bozyazı'ya geldi.

        Savaştan kalma objelerin sergilendiği, Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, ziyaretçilerini ağırladı.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu da vatandaşlarla müzeyi gezdi, eserleri inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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