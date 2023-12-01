Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bozyazı'da ziyarete açıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Bozyazı'ya geldi.

Savaştan kalma objelerin sergilendiği, Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, ziyaretçilerini ağırladı.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu da vatandaşlarla müzeyi gezdi, eserleri inceledi.

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