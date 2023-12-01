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        Bozyazı'da şehit komiser yardımcısı için mevlit okutuldu

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Şehit Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:05
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        Bozyazı'da şehit komiser yardımcısı için mevlit okutuldu
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Şehit Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek için mevlit okutuldu.

        Malatya'da geçen yıl görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Tülek için Tekmen Mahallesi'ndeki babaevinin önünde mevlit programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda dua edildi, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Mevlide şehit Tülek'in ailesinin yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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