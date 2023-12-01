Bozyazı'da şehit komiser yardımcısı için mevlit okutuldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Şehit Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek için mevlit okutuldu.

Malatya'da geçen yıl görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Tülek için Tekmen Mahallesi'ndeki babaevinin önünde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan programda dua edildi, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mevlide şehit Tülek'in ailesinin yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

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