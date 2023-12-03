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        Hatayspor kupa mesaisini sürdürüyor

        AtakaşHatayspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda karşılaşacağı Düzcespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:50
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        Hatayspor kupa mesaisini sürdürüyor
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        AtakaşHatayspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda karşılaşacağı Düzcespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Mersin Erdemli Belediyesi Tesisleri´nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise taktik idman yaptı. Yedek ağırlıklı kadroyla maça çıkmayı planlayan Volkan Demirel´in idmanda yedek ağırlıklı kadroları denediği görüldü. Atakaş Hatayspor´un Düzcespor´u ağırlayacağı karşılaşma 6 Aralık günü saat 17.00´de başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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