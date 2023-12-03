Hatayspor kupa mesaisini sürdürüyor
AtakaşHatayspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda karşılaşacağı Düzcespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
AtakaşHatayspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda karşılaşacağı Düzcespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Mersin Erdemli Belediyesi Tesisleri´nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise taktik idman yaptı. Yedek ağırlıklı kadroyla maça çıkmayı planlayan Volkan Demirel´in idmanda yedek ağırlıklı kadroları denediği görüldü. Atakaş Hatayspor´un Düzcespor´u ağırlayacağı karşılaşma 6 Aralık günü saat 17.00´de başlayacak.
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