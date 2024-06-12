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        Son dakika haberi Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Saldırgan/Başıboş Köpek Sorununun çözümüne yönelik bir süredir yürüttüğüm çalışmayı tamamlamış bulunuyorum. Hazırlamış olduğum dosyanın bir örneğini Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'e bir örneğini de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Vahit Kirişci'ye bugün takdim ettim" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:44
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        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
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        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saldırgan/Başıboş Köpek Sorununun çözümüne yönelik bir süredir yürüttüğüm çalışmayı tamamlamış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

        Yenişehirlioğlu şunları kaydetti: "Bu süreçte Bakanlarımız, Siyasetçilerimiz, Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinledim, not ettim ve rapor haline getirdim.

        Görüş alma ve raporlama sürecimizin temel felsefesi aziz milletimizin sesine kulak verme; sorunların çözümü noktasında milletimizin katkılarına tabiri caizse muhtaç olma anlayışımızdır. İşte bu görüş alma süreci tam da bu sorumluluk bilincimizin tezahürüdür.

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        Büyük bir hassasiyetle ve hiçbir filtre uygulamadan dosyamıza eklediğimiz raporların komisyon ve yasama çalışmaları açısından oldukça faydalı bir temel oluşturacağına ve yol gösterici nitelik taşıyacağına inanıyorum.

        Oldukça verimli geçen bu süreçte değerli fikir ve önerileriyle çalışmamıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hazırlamış olduğum dosyanın bir örneğini Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler’e bir örneğini de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Vahit Kirişci’ye bugün takdim ettim.

        Daha önce de belirttiğim gibi konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim. Evvelâ insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir.

        Ortaya çıkan bu raporun toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren bu sorunun çözümü noktasında ciddi katkılar sunacağına inanıyor; hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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