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        Haberler Magazin Evrim Alasya: Bana gördüğünü anlat, duyduğunu değil! - Magazin haberleri

        Evrim Alasya: Bana gördüğünü anlat, duyduğunu değil!

        Evrim Alasya, bir takipçisinin, "Sette oyuncu tokatladı" iddialarına sessiz kalmadı; "Kime vurmuşum? Yoksa mahkemede görüşeceğiz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 16:18 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:18
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        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
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        Evrim Alasya, katıldığı bir programda; "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım", "Nezaket kuralları kalmadı" ve "Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor" ifadeler kullanmıştı.

        Takipçilerinden biri, Evrim Alasya'nın bu sözlerine X üzerinden tepki gösterdi; "Diyen de 3 sene önce sette oyuncu tokatladı."

        Evrim Alasya, bu tivite sessiz kalmayarak; "Kimi tokatlamışım? Hem sizden hem de tokatladığım kişiden bir cevap bekliyorum! Madem bol keseden dağıtılıyor…" şeklinde cevap verdi.

        Takipçisi, Evrim Alasya'nın 2020 - 2021 arasında rol aldığı 'Akrep'ten söz ederek; "Asistan mıydı, yardımcı oyuncu muydu? Ben tam hatırlayamıyorum. 'Akrep' setinde... Siz anlatın zaten doğrusunu" dedi.

        Evrim Alasya'nın cevabı; "Sen, benden daha hâkimsin. Sen anlat" oldu.

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        Tartışma şu şekilde sürdü;

        - Bir asistan ya da bir yardımcı oyuncu biriyle aranızda şiddetli bir kavga olduğunu, bunun da fiziksel şiddete döndüğünü hatırlıyorum. O zaman duyduklarımıza göre, bunu kendi sayfamda yazmıştım. Şimdi adını vermeyeceğim kaç tane oyuncu araya girdi 'Evrim yapmaz' diye ama yaptığınız söylenmişti bana. Neydi o olay? Siz, bir anlatın. Aydınlatın bakalım, akıllarda soru işareti kalmasın.

        - Bana gördüğünü anlat, duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin. Duydum, yazayım! Bana ispatlarınla gel. Kime vurmuşum? Yoksa mahkemede görüşeceğiz!

        - Bir şey soruyoruz, bağıra çağıra cevaplar veriyorsunuz. Görüşürüz mahkemede. Sanki ne dedik... Ah sizin bu kocaman egolarınız ve fanlarınız….

        - Ego öyle bir şey değil, yanlış anlamışsın! İstediğin gibi iftira at, sonra cevap verince ego! Ne güzel dünyalarınız var.

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        - İftira atmıyorum, bunları bunları yaptığınız söyleniyor diyorum.

        - Seninle ilgili de sapık olduğunu duydum ben, öyle söyleniyor yani?

        - Benim bir sapıklığım yok kanka. Ona halk dilinde homofobik diyoruz.

        - Ben, seni tanımam. Kimsin, nesin bilmem. Her şeyi de yanlış anlayamazsın be kanka. Sana birisine bilmeden görmeden iftira atmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatacağım. Çok boş buldunuz siz ortalığı. Normalde sizin gibilerle muhatap olmuyorum ama bu sefer başka kanka…

        Evrim Alasya, takipçisinin X üzerindeki tartışması video haline getirmesi üzerine; "Oyunculuk desen var. Meşhur oldu bir gece de vallahi. İftiranı atacaksın sonra kamera karşısına geçip bana sallayacaksın! Vay bee şöyle de şuursuz özgür olamadık bu hayatta! Bir de kötü taklitçi! İftira atıp cevap hakkı doğan bana yazdığım cevaplardan dolayı nefret suçu mesajı diyor! Kavram karmaşasında…" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Evrim Alasya
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