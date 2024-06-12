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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bakan Fidan: Rusya ve Brezilya ile aynı çizgideyiz | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan: Rusya ve Brezilya ile aynı çizgideyiz

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Viera'yı Ankara'da ağırlıyor. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Rusya ve Brezilya'nın Türkiye'nin Filistin konumundaki tutumuyla aynı çizgide olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:44
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        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı Ankara'da ağırladı.

        İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenirken Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin konusunu derinlemesine konuştuk. Ayrıca iş dünyamızın sorunlarını da aktardık.

        Son günlerde ortaya çıkan tavırlarda olumlu rol oynadığını görmekten memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Rusya’ya gittik, Rusya’da iki ayaklı ziyaret gerçekleştirdim. Moskova ile ikili temaslarımda Putin, Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu.

        Bölgesel ilişkileri masaya yatırdık. Ukrayna’da devam eden savaş, neler yapılabilir, Suriye meselesi başlıca konular arasındaydı. Ukrayna konusunda Türkiye’nin yaklaşımlarına sıcak baktıklarını duyduğumuzu ifade etmek isterim.

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        Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'nin yanında olmaya devam edecek. Brezilya da Türkiye gibi konuyla ilgili aynı tavrı sergiliyor.

        BRICS gündemini anlamak, üyelerin görüşlerini dinlemek adına oldukça faydalı oldu. BRICS’in kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran bir örgüt olduğunu gördük. Bugün Brezilyalı mevkidaşımı Ankara’da ağırlıyorum. Yarın Üsküp’e gideceğiz. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesine katılıp ertesi gün İtalya’da G20 toplantısında sayın Cumhurbaşkanına refakat edeceğiz.

        Dünyanın her yerine gerçekleştirdiğimiz diplomatik temasların arkasında çok büyük bir emek var."

        Ayrıntılar geliyor...

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