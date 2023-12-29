Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Minibüsün altında kalan vinç operatörü öldü

        MERSİN´in Tarsus ilçesinde vinç operatörü Aziz Kaya (41), halatın kopmasıyla yüklemeye çalıştığı minibüsün altında kalıp, hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüsün altında kalan vinç operatörü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN´in Tarsus ilçesinde vinç operatörü Aziz Kaya (41), halatın kopmasıyla yüklemeye çalıştığı minibüsün altında kalıp, hayatını kaybetti. 

        Olay, D-400 Karayolu Adana Mersin istikameti Yenice mevkisinde meydana geldi. Aziz Kaya, arızalanan 33 ALE 460 plakalı minibüsü vinçle çekiciye yüklemek istedi. Bu sırada halat koptu, Aziz Kaya, devrilen minibüsün altında kaldı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 çocuk babası Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        İşte Seçil Erzan'ın mahkemede ilk soruya verdiği cevap!
        İşte Seçil Erzan'ın mahkemede ilk soruya verdiği cevap!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl

        Benzer Haberler

        Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
        Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
        Mersin'de bir genç tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
        Mersin'de bir genç tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
        Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü
        Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü
        Doğa parkı personeli, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı babuna bakıyor
        Doğa parkı personeli, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı babuna bakıyor
        Mersin'de 97 bin makaron ve 325 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de 97 bin makaron ve 325 litre sahte içki ele geçirildi
        Annesinin kabullenmediği babun yavrusuna veterinerler bakıyor
        Annesinin kabullenmediği babun yavrusuna veterinerler bakıyor