Mersin'de bir genç tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.
Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta M.Ö. ile Ali Yaşlı (22) arasında tartışma yaşandı. Bu sırada M.Ö. yanında bulundurduğu tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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