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        Mersin'de bir genç tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

        Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:29
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        Mersin'de bir genç tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.

        Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta M.Ö. ile Ali Yaşlı (22) arasında tartışma yaşandı. Bu sırada M.Ö. yanında bulundurduğu tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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