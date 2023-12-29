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        Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

        MERSİN'de, M.Ö. (21), tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:05
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        Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
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        MERSİN'de, M.Ö. (21), tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile arkadaşı Ali Yaşlı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayı çekip, Yaşlı'ya ateş etti. Başından ve boynundan yaralanan Yaşlı, götürüldüğü Mut Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan cinayet şüphelisi M.Ö., aranıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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