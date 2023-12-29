Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
MERSİN'de, M.Ö. (21), tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurarak öldürdü.
MERSİN'de, M.Ö. (21), tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile arkadaşı Ali Yaşlı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayı çekip, Yaşlı'ya ateş etti. Başından ve boynundan yaralanan Yaşlı, götürüldüğü Mut Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan cinayet şüphelisi M.Ö., aranıyor.
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