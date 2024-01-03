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        İntörn doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşına 20 yıl hapis istemi

        MERSİN'de intörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş (32) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanık Karakuş´un, olayın ardından Nergiz´in kız kardeşine, 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:00
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        İntörn doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşına 20 yıl hapis istemi
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        MERSİN'de intörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş (32) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanık Karakuş´un, olayın ardından Nergiz´in kız kardeşine, 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

        Olay, 23 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski kız arkadaşı Nergiz'i görünce inip, tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan bir gün sonra yakalanan Karakuş tutuklandı. 

        KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ

        Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Karakuş'un 'Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği iddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi. İddianamede sanığın, olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi. Olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini ileri süren Karakuş'un önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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