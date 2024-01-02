Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Mersin'in Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli operasyonla yakalandı.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.