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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Mersin'in Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 09:06 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:06
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli operasyonla yakalandı.

        Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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