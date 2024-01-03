Türkiye'nin yapay zeka alanındaki en büyük kozu "genç nüfus" SERKAN AVCİ - Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye'de genç nüfusun teknolojiye büyük ilgisinin olduğunu belirterek, "O ilgiyi bilgiye çevirebilirsek Türkiye'nin yapay zeka alanında potansiyeli çok yüksek." dedi.

SERKAN AVCİ - Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye'de genç nüfusun teknolojiye büyük ilgisinin olduğunu belirterek, "O ilgiyi bilgiye çevirebilirsek Türkiye'nin yapay zeka alanında potansiyeli çok yüksek." dedi.

Zafer Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, yapay zeka kavramının, "insanların gündelik hayatta yaptığı işlerin makinalar tarafından yapılabileceği" şeklinde tanımlanabildiğini söyledi.

Yapay zekanın son günlerde çok konuşulan bir kavram olduğuna dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Aslında 71 yıllık bir kavram ama hem Türkiye hem de dünya yeni yeni konuşuyor. Yapay zeka artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi. Yapay zeka için spordan dış politikaya, tarımdan turizme, girişimcilikten enerjiye kadar her alanı dönüştürecek bir teknoloji diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Küçükşabanoğlu, yapay zekaya ayak uydurabilmek için sektördeki gelişim ve dönüşümlerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Medyada da bu konuda dikkat çeken gelişmelerin olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, en son ABD'de The New York Times Gazetesinin, yapay zekayı yönetecek bir editör ilanı verdiğini hatırlattı.

- "Son 5 yılda yapay zeka anlamında Türkiye'de gelişmeler var"

Küçükşabanoğlu, bu alanda önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Son 5 yılda yapay zeka anlamında Türkiye'de gelişmeler var. Türkiye şu anda Uluslararası Yapay Zeka Endeksi'nde 160 ülke arasında 47'nci sırada. Her geçen gün sıralamadaki yerimiz yükseliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, TÜBİTAK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kuruluşlar yapay zekada ellerinden geleni yapıyorlar. Yapay zeka artık evimizdeki günlük yaşamdan iş hayatına kadar her alanı dönüştürüyor. Özellikle istihdam konusunda büyük kaygılar olduğu kadar büyük heyecanlar da var çünkü bütün raporlara göre yapay zeka 2030'a kadar yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yol açacak. Bir taraftan da 97 milyon yeni istihdam yaratacak."

- "Türkiye yapay zekayı ana gündemine almalı"

Türkiye'nin yapay zeka alanında büyük zenginliğe sahip olduğunu aktaran Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük avantajı 0-21 yaş arası 27 milyon genç kitleye sahip olması. Türk gençlerinin yapay zekaya ve teknolojiye büyük bir ilgisi mevcut ama bilgi eksiklikleri de var. O ilgiyi bilgiye çevirebilirsek Türkiye'nin yapay zeka alanında potansiyeli çok yüksek. Teknolojik altyapınız, yapay zeka konusunda donanımızın ne kadar güçlüyse dünyada sesiniz o kadar gür çıkıyor. O yüzden Türkiye yapay zekayı ana gündemine almalı ve geleceğe geç kalmamalı."