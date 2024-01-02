Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Siteler Mahallesi 5601 Sokak'ta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.