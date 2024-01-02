Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Siteler Mahallesi 5601 Sokak'ta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.