TIR'ın çarptığı motosikletli öldü

MERSİN´in Tarsus ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Güleşçi (49), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Şahin Mahallesi´nde, D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü´nde meydana geldi. Mersin yönüne giden Z.S.T. idaresindeki 33 APD 208 plakalı TIR, önündeki Ahmet Güleşçi yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Güleşçi, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından TIR şoförü Z.S.T. gözaltına alındı.

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