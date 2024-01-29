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        TIR'ın çarptığı motosikletli öldü

        MERSİN´in Tarsus ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Güleşçi (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:55
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        TIR'ın çarptığı motosikletli öldü
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        MERSİN´in Tarsus ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Güleşçi (49), hayatını kaybetti.

        Kaza, ilçenin Şahin Mahallesi´nde, D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü´nde meydana geldi. Mersin yönüne giden Z.S.T. idaresindeki 33 APD 208 plakalı TIR, önündeki Ahmet Güleşçi yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Güleşçi, hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından TIR şoförü Z.S.T. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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