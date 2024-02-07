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        Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı

        MERSİN'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan İ.Ç. (33), tutuklandı. Konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne ise toplamda 19 bin 88 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:30
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        Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı
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        MERSİN'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan İ.Ç. (33), tutuklandı. Konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne ise toplamda 19 bin 88 TL ceza uygulandı.

        Olay, merkez Yenişehir ilçesi 33´üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç., olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ekipler ayrıca, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL ceza uyguladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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